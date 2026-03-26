В Калининградскую область пытались ввезти почти 500 кг немецких пестицидов, предназначенных для Украины

В Калининградскую область не пустили 480 кг пестицидов, которые везли из Германии. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального управления Россельхознадзора в четверг, 26 марта.

Партию проверяли на складе временного хранения «Сириус». По данным ведомства, во время контроля специалисты нашли несоответствие: регистрационный номер пестицидов на маркировке не совпадал с тем, который указан в реестре препаратов, разрешённых к применению в России.

«Пестицид предназначался для Украины, маркировка составлена на украинском языке. По результатам <...> принято решение о запрете дальнейшего перемещения груза, <...> принято решение о возврате партии пестицидов стране-поставщику», — добавили в Россельхознадзоре.