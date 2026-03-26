В Калининградских лесах созрели «эльфийские чаши» (фото)

Если в первую декаду марта в лесах появились только первые хрупкие чашечки саркосцифы алой Sarcoscypha coccinea, то сейчас гриб уже вполне можно собирать. Об этом рассказал «Клопс» Николай Смирнов, администратор телеграм-канала «Грибная банда Калининграда».

Выезд в лес за «эльфийскими чашами» в Мамоновский округ состоялся в четверг, 26 марта. Набрать удалось достаточно, при этом сами саркосцифы уже достигают приличного размера. Этот довольно вкусный гриб помимо кулинарии используют и в народной медицине, в частности, из него делают лечебный порошок, объяснил Николай.

Для этого молодые плодовые тела тщательно промывают, сушат естественным путем или при температуре не больше 60 градусов, а затем перемалывают. В порошке содержатся компоненты, которые ускоряют свертываемость крови и обладают противовоспалительными свойствами.