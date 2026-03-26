«Я закричала: не трогайте моего ребёнка!»: маму из Советска напугал незнакомец, трижды приближавшийся к её детям

«Я даже не видела, что он за нами шёл. Говорю: мужчина, не трогайте её. А он всё равно к ней ближе и ближе подходит. И тут я как закричала: я сказала, не трогайте моего ребёнка!» — говорит собеседница «Клопс».

Совершенно неожиданно рядом с ними появился пожилой мужчина. Он молча стал тянуть руки к малышке, по всей видимости, желая до неё дотронуться.

По словам женщины, незнакомец не отреагировал на просьбу и продолжил приближаться. Ольга заслонила собой дочь. На крик о помощи отреагировали прохожие. Молодые люди вызвались защитить маму с детьми, увидев, что пенсионер настроен агрессивно.

Ольга попросила парней проводить её до подъезда. Женщина утверждает, что мужчина продолжал идти за ними. В ответ на угрозу вызвать полицию незнакомец ответил: «Вызывай, я никого не боюсь. Жалуйся кому хочешь».

После произошедшего молодые люди, которые вступились за Ольгу, написали об этом пост с призывом осторожнее ходить по городу. Некоторые комментаторы написали, что дедушка всегда был со странностями и стоит избегать контакта с ним.

Это не первая встреча Ольги со странным прохожим. Зимой она также шла с детьми: дочь плакала, не желая заканчивать прогулку. Женщина остановилась у машины, чтобы сложить санки, как вдруг появился тот самый незнакомец и попытался дотронуться до девочки.

«Я говорю: вы её только не трогайте, она у меня бояка. А он уже близко стоял к моему ребёнку. Она ещё сильнее начала плакать, испугалась. Я говорю: не трогайте! А он мне: «Ты видишь, она плачет. Успокой её». Он это таким тоном сказал, очень странным. И вы знаете, стал прямо лезть к ней. Я тяну дочь за руку ближе к подъезду и понимаю, что он идёт за нами. И я просто перед носом у него закрываю двери, потому что он хотел зайти».

Второй раз Ольга заметила того же мужчину, когда шла с детьми из садика. Было темно, и незнакомец стал преследовать семью.

«Я больше всего испугалась, что он меня вырубит — он высокий мужчина. Я потеряю сознание, и тогда он схватит мою дочь. Мой муж сейчас уехал в рейс, и нам защиты никакой нет», — с тревогой в голосе говорит горожанка.

Ольга сообщила, что на днях собирается написать заявление в полицию.