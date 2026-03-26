В Калининградской области днём 26 марта потеплеет до +10 градусов — синоптики

В Калининградской области днём в четверг, 26 марта, ожидается умеренно тёплая погода без осадков. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

После утренней прохлады температура воздуха к обеду поднимется до +8…+10°C, местами — до +11°C. На побережье будет заметно прохладнее — до +5…+8°C.

Синоптики прогнозируют прояснения в западной части региона, включая Калининград, а также на побережье. В то же время на востоке области сохранится преимущественно облачная погода.

Ветер ожидается слабый или умеренный.