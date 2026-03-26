С 1 апреля посещение нацпарка «Виштынецкий» станет платным

С 1 апреля 2026 года посещение национального парка «Виштынецкий» станет платным. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.

Решение принято на основании закона «Об особо охраняемых природных территориях» и соответствующего приказа, утверждённого 23 марта. Плата вводится для физических лиц, посещающих парк с туристическими и рекреационными целями.

Стоимость билета составит 300 рублей. Приобрести его можно онлайн на официальном сайте нацпарка. Документ об оплате необходимо сохранять на протяжении всего пребывания на территории.

При этом предусмотрены льготы для ряда категорий граждан. Бесплатно посещать парк смогут дети школьного и дошкольного возраста, пенсионеры, инвалиды и сопровождающие их лица. Также от оплаты освобождаются ветераны боевых действий и члены их семей, многодетные родители, волонтёры и научные сотрудники, работающие на территории парка по договору.

Посетителям напомнили, что при себе необходимо иметь документы, подтверждающие право на льготу.