Тепло вернётся, но не сразу: прогноз погоды в Калининграде и области на четверг

В четверг, 26 марта, в регионе ожидается переменчивая погода: на востоке ночью пройдут дожди, а к морю подойдёт прохлада. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ночью температура по области будет колебаться от +2 до +5. В Калининграде и на западе региона осадки не ожидаются, а в Гусевском, Озёрском, Нестеровском и Краснознаменском районах пройдут слабые и умеренные дожди.

Утром воздух начнёт прогреваться: на рассвете ожидается +2...+4, к полудню — уже +6...+9 градусов. В Калининграде, на западе области и на побережье будет облачно с прояснениями, на востоке — более пасмурно, но без осадков.

Днём в регионе потеплеет до +9...+11, на побережье будет свежее — +5...+8. В Калининграде и западной части области ожидается переменная облачность, на востоке небо будет более затянутым, но без дождя.

К вечеру температура начнёт снижаться: на закате ожидается +4...+7, к полуночи — +1...+3. Ветер в течение дня сменит направление с юго-западного на северо-западный, скорость — 2–7 м/с, ближе к ночи у побережья порывы могут усилиться до 9–12 м/с.