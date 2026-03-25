«Вы трудитесь, когда мы отдыхаем»: Кропоткин поздравил работников культуры

Председатель областного Законодательного Собрания Андрей Кропоткин поздравил работников культуры. Профессиональный праздник отмечается в среду, 25 марта.

«В этой профессии нет равнодушных и случайных людей — в ней остаются лишь талантливые, великодушные и преданные своему делу. Именно вы делаете наш мир ярче, интереснее, добрее! Вы работаете, когда мы отдыхаем. Каждый из вас своим ежедневным трудом вносит вклад в сохранение Калининградской области, 80-летие которой все мы будем отмечать в этом году», — отметил Кропоткин.

Парламентарий пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой творческой энергии и вдохновения для ярких идей и проектов.