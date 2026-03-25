Калининградский школьник стал победителем олимпиады Яндекса по информатике (фото)

Калининградский одиннадцатиклассник Фёдор Плаксин стал победителем олимпиады по информатике «Кубок Яндекс.Образования». Об этом рассказал «Клопс» сам юноша.
Финал состязания юных айтишников прошёл в Москве в минувшие выходные, 21 и 22 марта. Очный этап стал уже третьим, до этого ребятам пришлось преодолеть два дистанционных испытания.
В первый день олимпиады участники решали задачи по логике и информатике, а во второй — программировали миниатюрного робота-доставщика. Фёдору и двум его товарищам по команде удалось обеспечить самую большую скорость своего «курьера».
«В целом, задача достаточно стандартная, — рассказывает юноша. — Была трасса у робота, нужно его провести из пункта А в пункт Б. На маршруте есть препятствия и расставлены знаки.
А у робота, кроме датчиков, которые определяют, что под ним, была камера. Нам предлагалось натренировать модель искусственного интеллекта на вот этой вот самой камере. Набрать данные, фотографии, чтобы робот определял, какой перед ним знак, и что-нибудь мог сделать.
Задача была — дойти из пункта А в пункт Б быстро, точно и ничего не сбив».
Фёдор увлекается информатикой с пятого класса, когда она стала его любимым предметом. В прошлые годы уже получал призы школьных и городских олимпиад.
Вообще он, как рассказала мама Анжела, с раннего детства рос любознательным разносторонним мальчиком. Много читал, любил энциклопедии, собирал конструкторы, по собственному желанию ещё первоклассником стал учить английский.
«Для меня очень важно его духовное развитие, — говорит мама. — Но я очень поддерживаю его во всех его начинаниях! И очень приятно, что он ценит моё мнение и прислушивается к нему».
Теперь Фёдор, как и другие призёры и победители третьего тура олимпиады, получит до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в вуз. Кроме того, ребята-лидеры автоматически считаются финалистами профиля «Промышленное программирование» олимпиады «Высшая проба», которая пройдёт в 2026/27 учебном году.
Победа в нём даёт 100 баллов за ЕГЭ по информатике или право на зачисление в некоторые университеты без вступительных испытаний. Для Фёдора такой шанс может оказаться кстати: окончательно вуз и профессию он пока не выбрал, но планирует так или иначе связать жизнь с разработкой или искусственным интеллектом.
В общей сложности в олимпиаде приняли участие 200 тысяч старшеклассников со всей России. Во второй тур перешли 5 600 учеников, а финалистами стали только 74 школьника из 39 регионов страны.
