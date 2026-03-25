Калининградский школьник стал победителем олимпиады Яндекса по информатике (фото)

Калининградский одиннадцатиклассник Фёдор Плаксин стал победителем олимпиады по информатике «Кубок Яндекс.Образования». Об этом рассказал «Клопс» сам юноша.

Финал состязания юных айтишников прошёл в Москве в минувшие выходные, 21 и 22 марта. Очный этап стал уже третьим, до этого ребятам пришлось преодолеть два дистанционных испытания.

В первый день олимпиады участники решали задачи по логике и информатике, а во второй — программировали миниатюрного робота-доставщика. Фёдору и двум его товарищам по команде удалось обеспечить самую большую скорость своего «курьера».

«В целом, задача достаточно стандартная, — рассказывает юноша. — Была трасса у робота, нужно его провести из пункта А в пункт Б. На маршруте есть препятствия и расставлены знаки.

А у робота, кроме датчиков, которые определяют, что под ним, была камера. Нам предлагалось натренировать модель искусственного интеллекта на вот этой вот самой камере. Набрать данные, фотографии, чтобы робот определял, какой перед ним знак, и что-нибудь мог сделать.

Задача была — дойти из пункта А в пункт Б быстро, точно и ничего не сбив».

Фёдор увлекается информатикой с пятого класса, когда она стала его любимым предметом. В прошлые годы уже получал призы школьных и городских олимпиад.