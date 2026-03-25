Светлана Ходченкова тайно вышла замуж: читайте в журнале «Калининградская антенна»

Светлана Ходченкова тайно вышла замуж. Об этом сообщила мама 43-летней актрисы. Слухи о бракосочетании ходят давно, и на вопрос журналистов программы «Ты не поверишь!» на НТВ, можно ли поздравить Светлану с новым статусом, Татьяна Владимировна ответила: «Послушайте, она давно замужем, чего поздравлять-то?» Имя избранника неизвестно, но говорят, что он совсем не публичный человек, далекий от мира кино и шоу-бизнеса. 

Напомним, что Ходченкова пять лет была в браке с актёром Владимиром Яглычем. Пара познакомилась ещё во время учёбы в театральном, вместе снимались в фильме «Карусель». В 2010-м супруги развелись. 

Через год актриса начала встречаться с бизнесменом Георгием Петришиным. Спустя пять лет отношений он сделал предложение Светлане. Причём очень красиво и романтично: вышел на сцену после спектакля с букетом цветов и встал на колено. Под бурные овации Ходченкова сказала «да». Но дальше помолвки дело не пошло, пара рассталась.

