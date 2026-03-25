43% калининградцев негативно относятся к татуировкам — опрос

В Калининграде 43% жителей отрицательно относятся к татуировкам. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, опубликованные в среду, 25 марта.

Формально наличие татуировок не может быть причиной отказа в приёме на работу. Однако в ряде сфер — например, в банковской отрасли, продажах и работе с клиентами премиум-сегмента — действуют негласные требования к внешнему виду.

Около 13% рекрутеров признались, что в их практике были случаи отказа кандидатам именно из-за татуировок. В то же время 86% работодателей заявили, что не используют этот фактор при принятии решений. По словам представителей компаний, чаще всего отказы получали претенденты на позиции с постоянным контактом с клиентами: хостес, секретари, администраторы клиник, HR-специалисты, продавцы-консультанты, фармацевты и медсёстры.

Отношение к татуировкам в целом остаётся неоднозначным: положительно их воспринимают 24% калининградцев, ещё 33% затруднились с оценкой. При этом женщины и молодёжь до 25 лет относятся к татуировкам заметно лучше, чем другие группы.

Сделать татуировку готовы 11% опрошенных, среди молодых людей этот показатель достигает 32%. При этом почти половина респондентов, у которых уже есть татуировки, — 46% — хотят сделать новые.