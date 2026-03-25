В Храброво из-за ограничений в Ленинградской области задерживается отправка нескольких самолётов. Об этом сообщает пресс-служба калининградского аэропорта.

«В связи с вводом 25 марта временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области в расписании вылетов и прилётов произошли корректировки. Просим вас заранее уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств», — говорится в сообщении.

Изменения коснулись следующих рейсов:

DP 6836 Москва / Шереметьево — должен был вылететь в 10:00, но отправится в 10:25;

SU 1001 Москва / Шереметьево — 10:00/12:00;

U6 404Екатеринбург — 10:05/13:00;

FV 6326 Санкт-Петербург- 12:50/16:50;

SU 6326 Санкт-Петербург — 12:50/16:50;

N4 282 Санкт-Петербург — 13:15/21:20.

Отменено два рейса в Санкт-Петербург.