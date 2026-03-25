«Был очень напуган и плакал»: калининградка рассказала, как спасали 12-летнего сына, вдохнувшего колпачок от ручки

12-летний подросток, нечаянно вдохнувший колпачок от ручки, перенёс две неудачные попытки извлечь инородное тело из бронхов, прежде чем оказаться в петербургской клинике. Как спасали сына, «Клопс» рассказали мама мальчика и врачи ДОБ.

«Всё произошло на уроке. Кирилл (имя изменено) грыз ручку, когда зашла классная и сказала, что биологии не будет. Он на радостях заорал и вдохнул колпачок. Ребёнку сразу вызвали скорую, вызвали и меня», — вспоминает Евгения.

Благодаря тому, что в колпачке были дырочки, подросток не задохнулся, но всю дорогу хрипел, кашлял и чувствовал себя плохо. В приёмной ДОБ они оказались в час дня, а госпитализировали подростка уже к вечеру.

«Я просила предупредить меня, когда повезут на операцию. В итоге мне позвонили его соседи по палате, сказали, что его забрали», — говорит женщина.

После процедуры, которая длилась несколько часов, ребёнка отвезли в палату.

«Его тошнило, он был очень напуган и плакал. Звонил мне постоянно», — рассказывает Евгения.

Позже семье сообщили, что колпачок достать не удалось. Было выписано направление в клинику петербургского Педиатрического университета. В детской областной заверили, что тамошние специалисты чаще сталкиваются с аналогичными ситуациями и опыта у них больше.

«Мне удалось найти билеты, собрать документы и уже на следующее утро нас на скорой довезли до Храброво», — говорит Евгения.

На борт семью пустили без очереди. В Питере калининградцы на такси сразу поехали в клинику, где их уже ждали.

«Там процедура заняла каких-то полчаса. Всё очень профессионально и доброжелательно по отношению и к ребёнку, и ко мне. Какое-то время сын находился под наблюдением», — вспоминает Евгения.

Сейчас Кирилл чувствует себя хорошо. На билеты и гостиницу из бюджета семьи ушло 50 тысяч рублей. Затраты на перелёт пообещали возместить, для этого Евгения собрала пакет документов и отвезла руководству Детской областной больницы.

Как пояснили «Клопс» в ДОБ, за помощью к коллегам обратились, так как столкнулись с нетипичным случаем. Калининградские медики решили не рисковать.

«Наши врачи смогли поднять посторонний предмет из бронхов выше, но из-за того, что появилось воспаление, спровоцированное инородным телом, возник риск кровотечения. Колпачок мог повредить голосовые связки», — рассказали в больнице.