Инвестиционные вычеты — 2026: как увеличены сроки и суммы выплат

В 2026 году российская система налогового стимулирования граждан, которые заботятся о своём будущем, претерпела значительные изменения. Если раньше получение вычета было связано с жёсткими ограничениями и единой ставкой налога, то теперь процесс стал гибче, а объём возможного возврата средств напрямую зависит от уровня дохода инвестора. Эксперты Регионального центра финансовой грамотности разобрались, кто может вернуть уплаченный налог, какие инструменты для этого подходят и что изменилось по сравнению с предыдущими годами.

Кто может претендовать на инвестиционный вычет?

Главное условие для получения любого налогового вычета — статус плательщика налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Это значит, что с ваших официальных доходов работодатель или вы сами должны перечислять этот налог в бюджет. Если человек не платит НДФЛ, то и возвращать ему нечего.

Этот пункт особенно важен для самозанятых, которые уплачивают налог на профессиональный доход (НПД). Они, к сожалению, не могут воспользоваться механизмом инвестиционного налогового вычета, поскольку их налогообложение строится по иной схеме. Таким образом, первый шаг к возврату средств — это наличие официального дохода, облагаемого по ставкам от 13 до 22%.

Индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС): новые правила игры

В 2026 году механизм получения вычета по индивидуальным инвестиционным счетам претерпел важные изменения, которые делают его более справедливым для граждан с разным уровнем дохода. Главная новость заключается в том, что лимит взноса, с которого можно получить вычет, унифицирован и составляет 400 000 рублей. При этом сам лимит пополнения счёта отсутствует — вносить можно любую сумму, но государство вернёт налог только с указанной цифры.

Ключевое изменение коснулось расчёта суммы возврата. Ранее, при плоской шкале налогообложения, все инвесторы получали 13% от внесённой суммы. Теперь размер вычета «привязан» к той ставке НДФЛ, которую инвестор платил в предыдущем году. Это означает, что чем выше официальный доход гражданина, тем больше денег он сможет вернуть при соблюдении инвестиционной дисциплины.

В цифрах это выглядит следующим образом:

При ставке НДФЛ 13% максимальный возврат составит 52 000 рублей. При ставке 15% — 60 000 рублей. При ставке 18% — 72 000 рублей. При ставке 20% — 80 000 рублей. При максимальной ставке 22% — 88 000 рублей.

Например, если в 2025 году гражданин платил налог по ставке 15%, а на свой инвестиционный счёт внёс 400 000 рублей, то в 2026 году он вправе оформить возврат в размере 60 000 рублей.

Важно помнить о временном лаге: вычет всегда получают за предыдущий год. То есть в 2026 году возврат оформляется со средств, внесённых на счёт в 2025 году, а в 2027 году можно будет получить вычет за взносы, сделанные в 2026-м.

Как оформить вычет по ИИС в 2026 году?

Процедура стала проще и быстрее. Раньше процесс мог растягиваться на три месяца, но сейчас схема ускорилась. У инвестора есть два способа:

1. Самостоятельно через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. Это классический способ, требующий заполнения декларации.

2. Упрощённо через брокера. Многие брокерские компании, выступающие налоговыми агентами, предлагают клиентам оформить вычет буквально в пару кликов в мобильном приложении. Достаточно дать согласие, и деньги поступят на указанные реквизиты. По новым правилам срок зачисления составляет до месяца, но на практике средства часто приходят гораздо быстрее, чем это было раньше.

Стоит отдельно подчеркнуть, что владельцы обычных брокерских счетов (не ИИС) лишены возможности оформлять инвестиционный налоговый вычет на взнос. Для них данный инструмент недоступен.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) и страхование жизни: единый лимит

Ноябрь 2025 года стал важной вехой для тех, кто предпочитает копить через страховые инструменты и программы долгосрочных сбережений. Законодатели уравняли в правах инвесторов и страхователей. Теперь для договоров страхования жизни и ПДС действует тот же лимит, что и для ИИС, — 400 000 рублей.

Раньше максимальный вычет по страхованию жизни был ограничен 150 000 рублей, что сдерживало интерес к этому инструменту. Теперь же единый лимит позволяет гражданам выбирать наиболее удобный способ накоплений, не теряя в налоговых преференциях. Максимальная сумма ежегодного возврата также составляет 88 000 рублей (при максимальной ставке налога).

Более того, для участников Программы долгосрочных сбережений предусмотрен двойной эффект. Внося средства на счёт ПДС и получая налоговый вычет, гражданин может дополнительно рассчитывать на государственное софинансирование — до 36 000 рублей в год, а также на инвестиционный доход от размещения этих средств. Таким образом, программа становится не просто инструментом сохранения капитала, но и способом его активного приумножения при поддержке государства.

Однако важно учитывать ограничения. Вычет по договорам долгосрочного характера может быть недоступен для тех, кто претендует на выплаты ранее установленного срока. На 2026 год действуют требования к минимальному сроку владения договором: если выплата потребуется менее чем через 5 лет с даты заключения договора, право на вычет может быть утрачено. Причём этот срок имеет тенденцию к увеличению: с 2027 года он составит 6 лет, а к 2031 году — 10 лет. Это сделано для того, чтобы стимулировать действительно долгосрочное планирование, а не краткосрочную оптимизацию налогов.

Банковские вклады: почему льготы отменены?

Вопрос о налоговых вычетах по банковским вкладам в 2026 году решён однозначно: такие льготы отсутствуют. Это результат изменений, вступивших в силу с 1 января 2025 года. Ранее (в 2023–2024 годах) у вкладчиков была возможность вернуть часть НДФЛ, уплаченного с процентов по вкладам.

Сейчас же порядок изменился. Проценты по банковским депозитам выделены в отдельную налоговую базу. В Налоговом кодексе и разъяснениях Министерства финансов Российской Федерации чётко указано: налоговые вычеты применяются исключительно к основной базе доходов. Доходы в виде процентов по вкладам в эту базу больше не включаются, следовательно, применить к ним вычет невозможно. Пока неизвестно, планируется ли возврат этой льготы в будущем, но на текущий момент вкладчики не могут рассчитывать на возврат налога из процентов.

Материал подготовлен в рамках проекта Министерства финансов «Финансовая грамотность и инициативные проекты населения».




