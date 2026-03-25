«Звони, если что»: жена погибшего при сносе дома калининградца — о равнодушии главы стройфирмы и начале суда

24 марта исполнился год со дня трагедии в Калининграде. Во время демонтажа здания на Тенистой Аллее погиб 40-летний экскаваторщик Павел Швачко. Его жена Диана рассказала «Клопс», как прошёл этот год, и поделилась впечатлениями от начавшихся судебных разбирательств.
На скамье подсудимых оказался обвиняемый, в чьём подчинении находился Павел. Однако, по словам вдовы, мужчина отрицает, что нанимал его на работу — на этом строится линия защиты. На днях состоялось предварительное заседание. По словам адвоката Дианы Германа Матюхина, если вина будет доказана, потерпевшая сторона вправе рассчитывать на компенсацию морального вреда.
«Мы заявим гражданский иск, укажем там сумму. Расчёт ни на чём не основывается, нет какой-то шкалы расчёта. Есть судебная практика», — рассказал защитник.
Диана выступает в суде как потерпевшая. Обвинение занимает несколько страниц, и ей сложно вникать в юридические тонкости — эмоции берут верх.
«Меня накрывает истерика, когда я начинаю читать материалы дела. Я не могу это читать, настолько это внутреннее чувство несправедливости и чудовищной бесчеловечности вышибает», — с грустью говорит собеседница «Клопс».
Одними из самых болезненных для Дианы стали слова, которые она услышала от обвиняемого сразу после трагедии.
«Я звонила, кричала: «Как же так, ты его убил, ты его загнал туда?!» А он мне: «Нет-нет, он сам туда полез, я его не звал, не просил». И вот это: «Звони, если что». В этот же день, чтобы ничего не омрачало им строительство, он потребовал сделать всё для того, чтобы убрать экскаватор, на котором Паша погиб, и продолжать стройку. Это было настолько цинично и чудовищно для меня: там ещё его кровь не впиталась в землю, а они уже хотят продолжать, потому что у них горят сроки, у них объекты, у них санкции, у них деньги, у них прибыли!»
Обвиняемый, по словам Дианы, до сих пор не принёс извинений семье. Она увидела его в зале суда.
«Конечно, он мне в глаза не смотрит, — вздыхает женщина. — Он сидит, смотрит в стол».
У родившейся после гибели Павла дочери диагностировали тяжёлое заболевание. В тот момент Диана осталась без средств к существованию, спасением стал благотворительный фонд, который оплатил необходимое лечение Лучаны. Поддерживают вдову и калининградские яхтсмены — Павел долгие годы ходил под парусом.
«Я безумно рада, что у нас есть ребёнок, что он продолжился через мою дочку и она сейчас смотрит на меня его глазами, — с грустью в голосе делится Диана. — Это, конечно, даёт ещё много сил и энергии, и веры в то, что добро всё равно побеждает. Для Паши море было смыслом жизни. Он говорил: люблю тебя и море».
Павел Швачко погиб во время демонтажа конструкций заброшенного административного здания. Мужчина был известным в области яхтсменом и координатором парусных походов.