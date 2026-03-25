«Звони, если что»: жена погибшего при сносе дома калининградца — о равнодушии главы стройфирмы и начале суда

«Мы заявим гражданский иск, укажем там сумму. Расчёт ни на чём не основывается, нет какой-то шкалы расчёта. Есть судебная практика», — рассказал защитник.

На скамье подсудимых оказался обвиняемый, в чьём подчинении находился Павел. Однако, по словам вдовы, мужчина отрицает, что нанимал его на работу — на этом строится линия защиты. На днях состоялось предварительное заседание. По словам адвоката Дианы Германа Матюхина, если вина будет доказана, потерпевшая сторона вправе рассчитывать на компенсацию морального вреда.

Диана выступает в суде как потерпевшая. Обвинение занимает несколько страниц, и ей сложно вникать в юридические тонкости — эмоции берут верх.

«Меня накрывает истерика, когда я начинаю читать материалы дела. Я не могу это читать, настолько это внутреннее чувство несправедливости и чудовищной бесчеловечности вышибает», — с грустью говорит собеседница «Клопс».

Одними из самых болезненных для Дианы стали слова, которые она услышала от обвиняемого сразу после трагедии.

«Я звонила, кричала: «Как же так, ты его убил, ты его загнал туда?!» А он мне: «Нет-нет, он сам туда полез, я его не звал, не просил». И вот это: «Звони, если что». В этот же день, чтобы ничего не омрачало им строительство, он потребовал сделать всё для того, чтобы убрать экскаватор, на котором Паша погиб, и продолжать стройку. Это было настолько цинично и чудовищно для меня: там ещё его кровь не впиталась в землю, а они уже хотят продолжать, потому что у них горят сроки, у них объекты, у них санкции, у них деньги, у них прибыли!»

Обвиняемый, по словам Дианы, до сих пор не принёс извинений семье. Она увидела его в зале суда.

«Конечно, он мне в глаза не смотрит, — вздыхает женщина. — Он сидит, смотрит в стол».