Как найти репетитора: пошаговый гид для родителей и школьников

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Неважно, хотите ли вы подобрать педагога для индивидуальных занятий в своей школе или найти репетитора онлайн*, кидаться с головой в омут и звать на помощь первого попавшегося учителя не надо. Чтобы занятия действительно помогли, важно понимать, когда они нужны, где искать преподавателя и как оценить результат.

Когда репетитор действительно нужен

Плохие оценки — не единственный сигнал. Иногда проблема глубже и связана с пробелами в базе знаний, которые тянутся годами и мешают двигаться дальше. Репетитор также актуален при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, когда требуется системная стратегия и регулярная практика. Отдельный случай — олимпиадная подготовка. Также помощь может понадобиться при смене школы или программы, когда ребёнок адаптируется к новым требованиям.

Кто ищет — родитель или школьник?

Лучший вариант — совместный выбор. Родитель оценивает профессиональные параметры и безопасность, а школьник — комфорт общения и понятность объяснений. Особенно важно учитывать мнение подростка, так как мотивация напрямую влияет на результат. Частый конфликт, когда родитель хочет строгого преподавателя, ребёнок — понятного. Старайтесь искать баланс, когда дисциплина без давления, а подача материала ясная.

Где искать репетитора

Можете использовать специализированные сервисы с подбором преподавателей и встроенной системой занятий вроде «Фоксфорд» или «Умскул Репетиторы». Обычно есть анкеты, отзывы и возможность пробного урока.

Сайты объявлений и каталоги специалистов — альтернатива. Плюс — большой выбор. Минусы — разные уровни преподавателей и не всегда проверенное качество, поэтому важно самостоятельно проводить отбор.

Сарафанное радио тоже часто даёт хорошие результаты. Можно спросить школьных учителей или родителей одноклассников. Но даже при рекомендациях стоит провести собственную проверку.

Онлайн или офлайн?

Конечный итог, как правило, зависит от преподавателя, а не формата. Онлайн чаще доступнее из-за отсутствия дороги и аренды кабинета, и онлайн выигрывает в удобстве, так как можно заниматься из любой точки. С другой стороны, офлайн легче контролировать для младших школьников, но онлайн даёт записи занятий. Онлайн требует стабильного интернета, камеры и базовых цифровых навыков.

Как проверить репетитора до оплаты

Уточнить образование и профильную специализацию. Проверить опыт подготовки к ОГЭ и ЕГЭ именно по нужному предмету. Попросить реальные кейсы результатов учеников. Изучить отзывы, но критически. Обязательно пройти пробное занятие. Узнать, есть ли план работы, регулярная диагностика и домашние задания.

Обещания гарантированных высоких баллов — повод насторожиться. Отсутствие обратной связи родителям снижает прозрачность процесса. Если преподаватель не может объяснить свою методику или часто отменяет занятия, это сигнал о возможных проблемах.

Выбор только по цене часто приводит к смене преподавателей и потере времени. Частая смена репетитора мешает выстроить систему обучения. Полное устранение родителей снижает контроль, а чрезмерный контроль каждой минуты — демотивирует ребёнка. Оптимальный вариант — поддержка и разумный баланс участия.

Как понять, что репетитор подходит

Родителям видна динамика оценок, ребёнок становится более самостоятельным, снижается тревожность перед предметом и контрольными.

Со стороны школьника — ему становится понятнее материал, не страшно задавать вопросы, появляется ощущение реального прогресса.

* На платформе не оказываются образовательные услуги, она является агрегатором для поиска предложений.