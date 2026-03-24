Калининградские аграрии завалят китайский рынок жмыхом, шротом и маслом

Калининградские аграрии в полтора раза увеличили экспорт своей продукции в Китай. Такую статистику приводит региональный Россельхознадзор во вторник, 24 марта.

По данным ведомства, с начала 2026 года в Поднебесную отгрузили 248,4 тыс. т сельскохозяйственной продукции. Экспортные партии включали 1,4 тыс. т рапсовых жмыхов, 2 тыс. т льняного масла, 131 тыс. т рапсового масла и 114 тыс. т подсолнечного и рапсового шротов.

Большая часть экспортируемых товаров используется в качестве пищевых добавок в животноводстве.

«Экспорт осуществлён производителями, зарегистрированными в системе регистрации зарубежных предприятий, заинтересованных в поставках на китайский рынок. Качество и безопасность поставляемой продукции и её соответствие требованиям страны-импортёра подтверждены протоколами лабораторных испытаний», — рассказали в ведомстве.