Калининградских уток и кур бесплатно будут прививать от птичьего гриппа

Калининградских уток и кур бесплатно будут прививать от птичьего гриппа
В Калининградской области началась вакцинация уток, кур, гусей и других пернатых друзей человека от высокопатогенного птичьего гриппа. Об этом сообщили в администрации Зеленоградского района со ссылкой на региональный минсельхоз.

Прививка защищает поголовье от болезни, которую переносят перелётные птицы, массово мигрирующие через регион. Процедура для владельцев подсобных хозяйств — бесплатная. Необходимо только оставить заявку по одному из телефонов: 8- (4012)-95-80-45, 8-(4012)-21-28-54, +7-929-165-45-80.

На время периода повышенного риска владельцем птиц необходимо ежедневно осматривать поголовье. Насторожить должны следующие признаки: 

  • отказ от корма и воды;
  • взъерошенность оперения;
  • опухание головы;
  • изменение цвета гребня, бородок и конечностей;
  • нарушение координации;
  • помутнение роговицы глаз у водоплавающих птиц. 

При первых симптомах или случаях внезапной массовой гибели необходимо немедленно обратиться в ветеринарную службу по телефону горячей линии: 8 - (4012) 52−72−99. 

На частной ферме в окрестностях Вильнюса в феврале у домашних гусей выявили азиатскую чуму птиц.

Сельское хозяйство Домашние животные