Калининградских уток и кур бесплатно будут прививать от птичьего гриппа

В Калининградской области началась вакцинация уток, кур, гусей и других пернатых друзей человека от высокопатогенного птичьего гриппа. Об этом сообщили в администрации Зеленоградского района со ссылкой на региональный минсельхоз.

Прививка защищает поголовье от болезни, которую переносят перелётные птицы, массово мигрирующие через регион. Процедура для владельцев подсобных хозяйств — бесплатная. Необходимо только оставить заявку по одному из телефонов: 8- (4012)-95-80-45, 8-(4012)-21-28-54, +7-929-165-45-80.

На время периода повышенного риска владельцем птиц необходимо ежедневно осматривать поголовье. Насторожить должны следующие признаки:

отказ от корма и воды;

взъерошенность оперения;

опухание головы;

изменение цвета гребня, бородок и конечностей;

нарушение координации;

помутнение роговицы глаз у водоплавающих птиц.

При первых симптомах или случаях внезапной массовой гибели необходимо немедленно обратиться в ветеринарную службу по телефону горячей линии: 8 - (4012) 52−72−99.