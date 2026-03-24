За волю к победе и преданность лёгкой атлетике: калининградцев приглашают поучаствовать в марафоне

В Калининграде 11 апреля проведут легкоатлетический марафон. Все желающие смогут преодолеть классическую дистанцию — 42 км 195 м, или её половинку. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Спортивное состязание приурочено ко Дню штурма города-крепости Кёнигсберга и ко Дню 81-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Для того чтобы выйти на старт, необходимо предварительно зарегистрироваться в спортивной школе №4 по лёгкой атлетике во дворце спорта «Юность» или по электронной почте: sportscol4@yandex.ru. Также участники должны предоставить справку от врача, а вот стартового взноса на эти состязания нет.

Начало забега в 10:00, спустя два часа на дистанцию уйдут те, кто намерен преодолеть полумарафон. Победители и призёры получат награды. Также отдельно планируется вручить кубки «За волю к победе», «За преданность лёгкой атлетике среди мужчин», «За преданность лёгкой атлетике среди женщин».