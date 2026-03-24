Калининградский боксёр занял второе место на Кубке России

Воспитанник калининградской школы бокса Амиршох Джалолов занял второе место на Кубке России. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.
Турнир с участием сотни лучших боксёров страны проходил в Самаре. Калининградская область была представлена двумя мастерами перчаток. Шамиль Алиев не сумел пройти дальше четвертьфинала. А Джалолов добрался до решающей встречи, выбив из борьбы за титул соперников из Бурятии и Челябинской области. В финале калининградец по очкам уступил Расулу Салиеву из Дагестана.
В 2025-м году Джалолов дошёл лишь до полуфинала Кубка России, пока серебро во взрослом турнире для 21-летнего юноши — лучший результат в карьере.
В 2024 году Амиршох Джалолов, которого тренирует Алексей Комков, занял третье место на чемпионате России в Иркутске.