Губернатор занимается решением «буксующих» вопросов: в Заксобрании области — об итогах встречи Беспрозванных с Путиным

В парламенте Калининградской области обсудили итоги встречи главы региона Алексея Беспрозванных и президента страны Владимира Путина. Губернатор занимается «буксующими» по несколько лет вопросами, поэтому получил поддержку от главы государства, считает председатель комитета Законодательного собрания по бюджету, налогам и финансам Александр Никулин.

«Алексей Сергеевич Беспрозванных настойчиво и целенаправленно занимается решением «буксующих» калининградских вопросов. В ходе встречи президент поддержал предложение главы региона в части субсидий на авиаперевозки и на морские перевозки грузов. Не все моменты с этими субсидиями в настоящий момент отрегулированы, и Владимир Владимирович согласился с губернатором в том, что необходимо улучшить эти механизмы, чтобы субсидия выделялась Калининградской области без сбоев, чтобы грузы ритмично могли передвигаться между Калининградской областью и удалёнными территориями Российской Федерации», — заявил Никулин.

Депутат согласен с губернатором в вопросе субсидирования авиаперевозок, по его словам, необходимо, чтобы деньги доходили до перевозчиков, а льготные билеты постоянно присутствовали в кассах для калининградцев.