Андрей Кропоткин: Калининградская область — в постоянном фокусе главы государства

Калининградская область — находится в постоянном фокусе внимания федеральных властей. Такой вывод сделал председатель Законодательного собрания Андрей Кропоткин, комментируя встречу губернатора Алексея Беспрозванных и президента России Владимира Путина, во вторник, 24 марта.

«Стороны обсудили экономическое развитие региона, его продовольственную безопасность, поддержку участников СВО и их семей. Поговорили и о транспортной доступности, праздновании 80-летия Калининградской области», — обозначил круг вопросов Андрей Кропоткин.

Андрей Кропоткин подчеркнул губернатор «делает всё, чтобы федеральные решения воплощались в реальные изменения на местах».

«В свою очередь, наша общая задача — работать одной командой: федеральная поддержка, региональное управление и муниципалитеты, депутатский корпус и общественность. Вместе — для развития региона», — подытожил спикер Заксобрания.