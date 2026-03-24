«Это же страшно, понимаете?»: Дятлову расстроили незаконные калининградские граффити

В Калининграде уличные художники обезобразили город странными надписями. Об этом рассказала сити-менеджер Елена Дятлова на брифинге в горадминистрации во вторник, 24 марта.

«Я вчера вечером была сильно расстроена, честно. Граффити заполонили город. Написано «фалус» огромными буквами, надпись появилась на доме на Литовском валу и ещё в городе. На Черняховского «390» написано, — Дятлова продемонстрировала свежие кадры с камер «Безопасного города». — Весь город изрисован! Это же страшно, понимаете?»

Сити-менеджер пообещала, что все эти творения будут закрашены. Поиском вандалов уже занимается полиция: штрафовать хулиганов могут только сотрудники МВД.