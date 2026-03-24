Власти заявили о снижении летальности среди онкобольных в Калининградской области

В Калининградской области за 2025-й смертность среди онкобольных в первый год после постановки диагноза сократилась с 18,4% до 16,2%. Об этом губернатор региона Алексей Беспрозванных заявил во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник, 24 марта.

Таких результатов, по словам главы области, удалось добиться на фоне развития онкологической помощи в регионе. Беспрозванных добавил, что Калининградский онкоцентр занимается не только лечением пациентов, но и научной работой: «Мы сегодня проводим очень большое количество конференций с привлечением крупных специалистов с других территорий России».

«Продолжаем модернизацию медицинских организаций. Особенность нашего региона в том, что ряд учреждений — это просто приспособленные под медицинские учреждения [помещения], где-то это старые немецкие здания, поэтому чуть сложнее это происходит. Но 14 новых ФАПов в 2025 году построили, оборудовали, продолжаем работу по всем направлениям», — добавил губернатор.