Победа на классе и яркая концовка: эксперты оценили разгромный матч «Балтики» с «Сочи»

«Балтика» дома уверенно обыграла «Сочи» со счётом 4:0, практически решив исход встречи уже в первые минуты. Футбольные аналитики Антон Хоменко и Виталий Макаров разобрали самые важные моменты матча в программе «Вперёд, балтийцы!» на «BFM Калининград».

По словам экспертов, ещё до игры победа калининградцев выглядела наиболее вероятным исходом. После двух быстрых мячей в стартовые 12 минут могло показаться, что дело закончится совсем крупным счётом, но в итоге «Балтика» просто спокойно довела матч до разгрома.

Хозяева контролировали игру почти без сбоев, а «Сочи» за весь матч почти не угрожал воротам калининградцев. При этом счёт, по мнению аналитиков, мог быть и крупнее, хотя сама победа выглядела уверенной и без дополнительных доказательств.

«Между первыми двумя голами и ещё двумя возникла огромная временная пауза. В концовке пенальти Макса Петрова и гол Миши Рядно. Кстати, давай поздравим. Шикарный гол. Касание внешней стороной стопы. Уходящий мяч в ближнюю девятку. Красота просто. <...> Это такие составляющие, которые дали этот антураж матчу, который действительно вроде бы как и ожидался как победный и победой завершился», — отметил Макаров.

Ещё одним заметным героем встречи комментаторы назвали Мингияна Бивеева, которого признали игроком матча. После победы «Балтика» на сутки поднялась на третье место, но затем уступила его после результатов конкурентов.

Игроков калининградского ФК снова вызвали в сборные. Макс Бориско и Мингиян Бивеев получили приглашение в национальную команду, а для Максима Петрова этот вызов стал первым на взрослом уровне.

«Будем надеяться, Валерий Карпин всем даст возможность сыграть, хотя на вратарской позиции очень сильная конкуренция, даже несмотря на то что Макс Бориско сейчас один из двух лучших вратарей лиги, два раза вызывался в национальную команду в прошлом году, но не сыграл пока ни минуты», — добавил Хоменко.

Следующий матч «Балтика» проведёт в гостях у махачкалинского «Динамо» после паузы на игры сборных. По мнению аналитиков, лёгкой эта встреча не будет: соперник набрал ход после зимнего перерыва и уверенно чувствует себя на домашнем поле.