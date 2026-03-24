Калининградцев предупредили о том, чего они уже слышать не хотят: в начале апреля возможен мокрый снег

В первых числах апреля в регионе снова может пойти снег, но, скорее всего, ненадолго и вперемешку с дождём. Об этом телеграм-канал «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщает во вторник, 24 марта.

Похолодание синоптики связывают с перестройкой атмосферной циркуляции. Над Скандинавией и Прибалтикой формируется область пониженного давления, а в районе Исландии, наоборот, усиливается антициклон. Из-за этого, по прогнозам экспертов, в Европу начнёт поступать более холодный воздух.

«Следовательно, в первые числа апреля высока вероятность конвективных осадков в смешанной фазе.

Заряды дождя, крупы, мокрого снега, которые вполне характерны для переходного сезона и в последние годы наблюдаются даже в мае.

Полноценного «отзимка» с морозами и снежным покровом — за исключением вероятности кратковременного выпадения снега — в модельных сценариях пока не видно», — в сообщении уточняется, что большинство моделей в начале следующего месяца показывают температуру в пределах от 0 до +5 градусов.