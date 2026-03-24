Авария на Ленинском проспекте утром во вторник закупорила выезд из Московского района

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Из-за аварии на пересечении Ленинского проспекта и ул. Багратиона трамвай маршрута №3 не идут в сторону Южного вокзала. Об этом сообщили в Центре организации движения и пассажирских перевозок во вторник, 24 марта.

Из-за ДТП затруднён выезд из южной части города в направлении центра. Пробка наблюдается на протяжении всей ул. Киевской и прилегающих к ней дорог. Затрудненно движение на ул. Батальной, Судостроительной, Коммунистической и Летней. Также скопились машины на подъезде к Аллее Смелых.

Две аварии произошли на ул. Подполковника Емельянова. Одна из них в районе перекрёстка с ул. Айвазовского, другая — перед выездом на Южный обход. Плотное движение на ул. Дзержинского. Согласно данным сервиса «Яндекс» загруженность калининградских магистралей составляет 7 баллов.