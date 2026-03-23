«Люди разлетелись, как кегли»: очевидец ДТП в Гурьевске рассказал, как всё произошло (фото, видео)

Водитель BMW, попавшего в ДТП в Гурьевске, ехал на большой скорости и врезался в столб прямо рядом с остановкой транспорта, чудом её не задев. Об этом рассказал «Клопс» очевидец, житель города по имени Владимир в понедельник, 23 марта.

За пару секунд до аварии мужчина остановился на перекрёстке на красный сигнала светофора, следя, как со встречной поворачивает белая «легковушка». В этот момент попутный чёрный автомобиль из правого ряда дал по газам.

«Все стояли, уже заканчивал гореть жёлтый свет, уже красный врубался, — рассказывает Владимир. — А он как ехал, так и ехал. Его даже не смутило, что та женщина поворачивала. Он снёс ей полмашины, влетел в эту аптеку и врезался в фонарь».

По пути потерявший управление BMW просто раскидал людей, которые готовились перейти дорогу. «Они разлетелись, как кегли, — с дрожью в голове говорит Владимир. — Я сам до сих пор в шоке. Трое людей лежат. Без слёз нельзя было смотреть на это на всё. Мальчик очень молодой, наверное, подросткового возраста, лет 16-17, наверное, и две девушки.

Чудо, что он врезался в этот фонарь. До остановки он просто не долетел. Он летел бы дальше, если бы не было этого столба, то там был бы ужас».

Владимир успел переговорить с водителем BMW, когда тот вышел из перевернувшейся машины. По его словам, тот — молодой парень, на вид лет 20-22. «Я говорю, ты, придурок, сколько ты ехал? — эмоционально пересказывает мужчина. — По моим ощущениям, он все восемьдесят ехал. Вот так вот».

Владимир дал показания в ГАИ как свидетель и передал в правоохранительные органы записи видеорегистратора.