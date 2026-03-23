Болото с доставкой на дом: в Озёрском районе из-за засора дренажной системы подтопило 12 дворов (фото, видео)

Ссылка В посёлке Карамышево Озёрского района 12 жилых домов уже с осени заливает грунтовыми водами так, что люди не могут пользоваться даже туалетом. После таяния снега ситуация стала ещё хуже, рассказала «Клопс» местная жительница Кристина Г. в понедельник, 23 марта. Кристина, мать пятерых ребятишек, старший из которых заканчивает пятый класс, а младшему недавно исполнилось четыре, уже отчаялась просить о помощи. Местность вокруг посёлка всегда была сырой. Но в сентябре болото пришло в гости собственной персоной. После обильных дождей забило грязью, как полагают местные, дренажные каналы, и вода подступила вплотную к домам. Всю осень и зиму люди так и живут фактически без канализации, дворы и подполья залиты грунтовкой.

Фото: Кристина Г.

«Какие у нас в этом году были морозы, помните? — рассказывает женщина. — И вот в это время мы ходим на улицу в туалет! Мы даже посуду не можем помыть, мы умываемся в тазиках, мы полоскаем бельё в тазиках, у нас септик полностью утонул, все колодцы утонули! Я как-то раз слила чуть-чуть воды в унитаз, и всё это сразу хлынуло на пол, у меня все трубы залиты этой водой!» По словам женщины, пострадали не меньше 12 домов. У кого подтопило участок, у кого гараж. У одного из соседей, одинокого пожилого мужчины, залило и комнаты. «А сейчас стало ещё хуже, — переживает Кристина. — Перед Новым годом у меня муж с соседом взяли помпу, откачали немного воду, она ушла. А сейчас снег подтаял! Мы качали, качали с утра до вечера позднего, а воды ещё больше стало!»

Фото: Кристина Г.

Помимо бытового коллапса, постоянной сырости и прелой вони, вечно чихающих малышей, тревожит Кристину и безопасность её семьи: стихия, захватившая её огород, не жалкая лужица, которую курица одолеет вброд. Глубина канав, наполненных сейчас водой, по прикидкам местных, — где сантиметров 70, а где и около двух метров. «Когда мы откачивали, муж и сосед мой сделали плот, они не могли пройти, они переплывали! — взволнованно говорит многодетная мать. — Как я детей выпущу поиграть? А если они там утонут?» Жители улицы обращались в окружную администрацию с просьбой почистить дренаж ещё в декабре. Им ответили, что в первом квартале года систему обследуют специалисты. «После проведения вышеуказанных процедур будет рассмотрен вопрос о восстановлении и ремонте дренажной системы данного участка», — сказано в официальном ответе муниципалитета от 13 января.

Однако с тех пор ничего не изменилось. После жалобы, которую Кристина уже в марте написала в адрес областного правительства, в посёлке побывали представители агентства мелиорации и побеседовали с местными. Но и это на ситуацию пока никак не повлияло. «Клопс» направил официальный запрос в администрацию Озёрского округа и агентство мелиорации Калининградской области, чтобы выяснить, кто несёт ответственность за состояние дренажной системы на этой территории и каковы перспективы приведения её в порядок.