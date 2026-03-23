Стоящий в калининградском палисаднике Карл Маркс примерил малиновый пиджак и золотую цепь (фото)

Калининградская пара, которая приводила в порядок пожарные гидранты в городе, продолжает обустраивать палисадник под окнами своей квартиры на улице Гагарина. С приходом весны здесь обновили бюст Карла Маркса, превратив его в авторитета из 90-х. Об этом «Клопс» рассказал хозяин палисадника Сергей Довлатов.

Гипсовый бюст семье Инги и Сергея подарили два года назад в авторетроклубе. У одного из участников дедушка Карл пылился в коридоре с советских времён.

Сергей отмыл Маркса и поставил среди ёлочек и роз, а этой весной раскрасил. Теперь основоположник коммунизма напоминает братка: малиновый пиджак, золотая цепь — всё при нём.

Это ироничная отсылка к труду немецкого философа — «Капиталу». «В 90-е авторитеты сколотили себе капиталы очень быстро», — пояснил задумку Сергей.