Аналитики рассказали, сколько калининградцы тратят на обустройство загородной недвижимости

Жители Калининградской области в среднем тратят на обустройство загородного дома и участка более 610 тысяч рублей, а почти половина владельцев привлекает для таких работ специалистов. Об этом говорится в результатах опроса «Авито Услуг» и «Авито Рекламы».

Как показало исследование, 58% жителей региона уже владеют загородной недвижимостью, ещё 16% планируют её купить. Ещё 4% респондентов находятся на этапе строительства или обустройства дома.

Чаще всего калининградцы используют дачу и участок одновременно для отдыха и огородничества — такой вариант выбрали 26% опрошенных. Постоянно за городом живут 10% респондентов, ещё 9% рассматривают участок только как место для расслабления, а 8% выращивают там овощи и фрукты.

Помимо жилого дома на участках калининградцев чаще всего есть теплицы — 53%, бани и сауны — 51%, а также хозяйственные постройки — 49%. Беседки есть у 45% опрошенных, гаражи или навесы — у 36%. Реже дачники обустраивают зоны барбекю, бассейны, детские площадки и декоративные водоёмы.

При поиске подрядчиков жители региона чаще всего обращают внимание на отзывы на сайтах объявлений и маркетплейсах — так ответили 28% участников опроса. Ещё 20% ориентируются на поисковые системы, столько же — на соцсети, 17% — на телевидение. Для 36% опрошенных онлайн-реклама играет важную роль при выборе специалиста, ещё 23% обращают на неё внимание во время изучения предложений.

Работы владельцы участков нередко организуют в смешанном формате: 30% совмещают собственные силы с помощью специалистов, а 8% полностью передают задачи подрядчикам. Профессионалам чаще доверяют проведение коммуникаций — 51%, строительство построек — 49% и укладку дорожек или плитки — 25%. Реже специалистов зовут для ландшафтных работ, мелкого ремонта и озеленения.

Что касается расходов на обустройство участка, 29% респондентов рассчитывают уложиться в сумму до 50 тысяч рублей, ещё 26% — до 200 тысяч. При этом 19% закладывают бюджет до 500 тысяч рублей, а 13% готовы потратить свыше миллиона.