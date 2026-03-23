Ждали гостиницу до утра: как провели ночь в Пулково пассажиры задержанного рейса в Калининград (фото, видео)

Ссылка Калининградцы, которые должны были вылететь из Санкт-Петербурга накануне вечером, но застряли в аэропорту, провели ночь в тщетном ожидании гостиницы. Об этом рассказала «Клопс» горожанка Кристина П., которая всё ещё находится в Пулково. Её рейс изначально был назначен на 18:10 воскресенья, 22 марта. «Я приехала в аэропорт около пяти часов вечера, — рассказала девушка, — успела пройти досмотр и практически сразу начали закрывать небо». Потянулись часы ожидания. Некоторые самолёты, по словам Кристины, всё же отправили, но тем не менее в зоне ожидания быстро скапливались толпы народа. «Стали разносить такие коврики, пенки, — говорит пассажирка, — но очень мало, всем не хватило. У меня, к счастью, было место, я взяла раскладной стульчик под ноги. Потом люди уже расположились на полу. Кто лежал, кто сидел. С детьми многие».

Несколько раз авиакомпании предлагали им воду. С питанием было хуже: технически перекусы предоставили, но за небольшим сэндвичем приходилось отстоять в очереди не меньше получаса. «Организовано это было не очень здорово, — вспоминает Кристина, — объявляли: рейс такой-то, подойдите в такое-то кафе. Ты подходишь, а там очередь тридцать метров, и вот вы все стоите». При этом вылет всё откладывался и откладывался, каждый раз на короткий срок — но снова и снова. Впрочем, и это оказалось только началом испытания терпения.

Худшее ждало, когда стало ясно, что рейсы не просто задерживают, но отменяют совсем. «В два часа ночи объявили, что нужно спускаться в офис авиакомпании для предоставления гостиницы, — рассказывает девушка. — Я вышла из зелёной зоны, отстояла ещё минут сорок в очереди, меня занесли в список. И сказали ждать в коридоре. Там нет ни сидушек, ничего. Мы все на полу сидели. Кому удалось урвать коврик из зелёной зоны и принести его туда, тот лежал. Я как-то не догадалась попробовать свой стульчик вынести... И вот с того момента нас кормили обещаниями, что нам ищут гостиницу. Уже под утро сказали, что нашли. И теперь они нам ищут трансфер. Трансфер к нам ехал два часа или три... и так и не доехал. Утром аэропорт открылся и они сказали: ну тогда вы никуда не едете». По сообщению официального МАХ-канала «Говорит Росавиация», аэропорт Пулково возобновил приём и отправку воздушных судов около 8:00. В настоящее время пассажиры рейса, на котором должна была вылететь Кристина, всё ещё в аэропорту, пока он запланирован на 15:00 по московскому времени. Борт, назначенный на этот рейс, согласно данным сервиса Flightradar24, прибыл в Санкт-Петербург из Москвы около полудня.