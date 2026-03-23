На лыжах по газону: зачем и когда это нужно делать, рассказал калининградский агроном

Ходить по газону можно, но ни в коем случае не сразу после схода снега. Такое поведение — самая частая ошибка, которая сводит на нет все усилия по спасению лужайки, рассказала «Клопс» калининградский агроном Зоя Бахурова в понедельник, 23 марта.

После снежной зимы, такой, как была в этом году, дёрн перенасыщен влагой, а земля превращается в кашу. Если прогуляться по такому газону, вы:

оставите глубокие следы;

уплотните почву, перекрыв доступ кислорода к корням;

рискуете повредить неокрепшие точки роста.

Чёткий ориентир, который даст понять, что всё уже в порядке, один: земля должна хорошо просохнуть. Это универсально для всех типов газонов. Когда почва влажная, нагрузка на растения возрастает в разы.

«Если пройти всё же нужно, например, для уборки, используйте доски или широкие лыжи для распределения веса тела, — рекомендует Зоя Бахурова. — При этом старайтесь ступать по одному следу как можно реже».

Кроме того, нужно понимать, что разные газоны предназначены для разной нагрузки. Садово-парковый не выдержит эксплуатации, которая естественна для спортивного. Это надо учитывать, когда вы только выбираете, чем засеять лужайку, подчеркнула агроном. Но главное правило для любого вида — ни в коем случае не ходить по мокрому газону.