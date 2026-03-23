Не уехать после девяти вечера: калининградцы рассказали о проблемах с общественным транспортом

Ссылка Жители Калининграда продолжают жаловаться на работу общественного транспорта и организацию остановок. В очередной подборке «Клопс» — путаница в схеме движения, неудобные маршруты и отсутствие контроля за подрядчиками. Не то расписание На улице Тихорецкой пассажиры обнаружилисхему движения, которая относится к остановке «Кинотеатр Заря». На табло указаны маршруты из другого района города. У нашего читателя Михаила возник закономерный вопрос: контролирует ли кто-то работу подрядных организаций, которые отвечают за размещение такой информации?

Ссылка Фото Михаила Лаврукайтиса

Транспорт исчезает Ольга Харитонова недоумевает, почему нельзя без пересадок добраться с Московского проспекта до улицы Невского, а вечером после 21:00 уехать в сторону проспекта практически невозможно. Троллейбус №2, по её мнению, превращает поездку домой в «экскурсию по городу», когда, например, нужно добраться от спорткомплекса «Янтарный» до центра. Раньше эту функцию выполнял №33, но его упразднили. С мая проблему частично может решить автобус №22, который заменит 70-ю маршрутку. Остановка или парковка? У школы №21, по словам читателей, общественный транспорт останавливается фактически на проезжей части, а заездной карман используется как парковка для личных автомобилей. Пассажирам приходится пробираться между машинами, чтобы попасть в автобус.

Автобус-призрак Не первый год сохраняется путаница с автобусом №7. На электронных табло до сих пор можно увидеть, что он следует до улицы Олега Кошевого, хотя фактически «семёрка» не ходит туда уже около шести лет. Дополнительную неразбериху создаёт и то, что в другом районе города часть маршрута дублируется с троллейбусом. Власти пока не заявляли о планах ввести единую нумерацию для всех видов транспорта, что, по мнению пассажиров, могло бы упростить навигацию.

