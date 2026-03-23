В Храброво скорректировали расписание из-за ограничений в небе над Ленобластью

Из-за ограничений в небе над Ленинградской областью в калининградском аэропорту Храброво скорректировали расписание прилётов и вылетов. Об этом сообщили в телеграм-канале авиагавани в понедельник, 23 марта.

Жителей и гостей Калининградской области просят заранее уточнять статус своих рейсов перед выездом в аэропорт, чтобы избежать возможных неудобств. В пресс-службе Храброво также напомнили, что при задержках рейсов пассажирам предоставляются услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Статус рейса рекомендуют отслеживать на онлайн-табло воздушной гавани, по объявлениям в терминале, а также уточнять у авиакомпаний — по телефонам горячих линий и через личные кабинеты на официальных сайтах. Дополнительную информацию можно получить в колл-центре Храброво по номеру +7 (4012) 550-550.