Поликистоз яичников: мифы, диагностика и реальные шансы на материнство

О поликистозе яичников написано много, но информация о нём часто бывает противоречивой. Между тем этот диагноз — один из самых частых в практике гинеколога и одна из наиболее распространённых причин нарушений цикла и трудностей с зачатием. Мы поговорили с Валерием Николаевичем Шелестом, акушером-гинекологом и хирургом клиники «Геном» в Калининграде, чтобы разобраться, что сегодня представляет собой СПКЯ, как его диагностируют и можно ли забеременеть с этим заболеванием.

— Валерий Николаевич, если вкратце, что из себя представляет поликистоз яичников?

— СПКЯ — это заболевание, которое предполагает наличие сочетания структурных изменений в яичниках и нарушения их функции. Клиническая картина заболевания весьма разнообразна, но одним и постоянным симптомом всех вариантов его является ановуляция (отсутствие овуляции).

— Почему это заболевание возникает и какая категория женщин более ему подвержена?

— Существует несколько теорий возникновения заболевания и его классификаций, например М. Л. Крымской, FIGO 2022.

Если обобщать данные, то можно выделить генетический, эндокринный, аутоиммунный, функциональный, инфекционный и воспалительный, травматический и сосудистый факторы. То есть начало развития патологии могут спровоцировать и гормональные нарушения, и результаты медицинских вмешательств, травм; перенесённые инфекционные заболевания и многое другое.

СПКЯ может быть как первичным, так и вторичным, поэтому способен проявлять себя или с периода менархе, или в молодом репродуктивном возрасте.

— Какие есть первые тревожные звоночки, по которым можно предположить поликистоз яичников?

— Независимо от формы или типа заболевания, всё начинается с нарушений менструальной функции.

— Кто должен быть главным врачом: гинеколог-эндокринолог, эндокринолог или репродуктолог?

— Главным в обследовании и первоначальном лечении этих пациентов должен быть гинеколог-эндокринолог. Нередко необходима и консультация эндокринолога. Ну а когда исчерпаны возможности предыдущих специалистов в восстановлении репродуктивной функции, на определённом этапе подключается репродуктолог.

— Какие анализы назначаются врачом, чтобы определить, действительно ли у пациентки поликистоз яичников?

— Объём обследования пациентов с подозрением на СПКЯ достаточно широк, главное — тщательный сбор анамнеза, а затем определение уровня тропных гормонов гипофиза, пролактина, гормонов щитовидной железы, надпочечников, половых гормонов. Обязательно определение уровня инсулина, инсулинорезистентности. Строго обязательно УЗИ, поскольку с его помощью обнаруживаются специфические признаки СПКЯ — увеличение объёма яичников, иногда до 9 куб. см, выраженное утолщение стромы, множество атретичных фолликулов.