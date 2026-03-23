Поликистоз яичников: мифы, диагностика и реальные шансы на материнство

О поликистозе яичников написано много, но информация о нём часто бывает противоречивой. Между тем этот диагноз — один из самых частых в практике гинеколога и одна из наиболее распространённых причин нарушений цикла и трудностей с зачатием. Мы поговорили с Валерием Николаевичем Шелестом, акушером-гинекологом и хирургом клиники «Геном» в Калининграде, чтобы разобраться, что сегодня представляет собой СПКЯ, как его диагностируют и можно ли забеременеть с этим заболеванием.
— Валерий Николаевич, если вкратце, что из себя представляет поликистоз яичников?
— СПКЯ — это заболевание, которое предполагает наличие сочетания структурных изменений в яичниках и нарушения их функции. Клиническая картина заболевания весьма разнообразна, но одним и постоянным симптомом всех вариантов его является ановуляция (отсутствие овуляции).
— Почему это заболевание возникает и какая категория женщин более ему подвержена?
— Существует несколько теорий возникновения заболевания и его классификаций, например М. Л. Крымской, FIGO 2022.
Если обобщать данные, то можно выделить генетический, эндокринный, аутоиммунный, функциональный, инфекционный и воспалительный, травматический и сосудистый факторы. То есть начало развития патологии могут спровоцировать и гормональные нарушения, и результаты медицинских вмешательств, травм; перенесённые инфекционные заболевания и многое другое.
СПКЯ может быть как первичным, так и вторичным, поэтому способен проявлять себя или с периода менархе, или в молодом репродуктивном возрасте.
— Какие есть первые тревожные звоночки, по которым можно предположить поликистоз яичников?
— Независимо от формы или типа заболевания, всё начинается с нарушений менструальной функции.
— Кто должен быть главным врачом: гинеколог-эндокринолог, эндокринолог или репродуктолог?
— Главным в обследовании и первоначальном лечении этих пациентов должен быть гинеколог-эндокринолог. Нередко необходима и консультация эндокринолога. Ну а когда исчерпаны возможности предыдущих специалистов в восстановлении репродуктивной функции, на определённом этапе подключается репродуктолог.
— Какие анализы назначаются врачом, чтобы определить, действительно ли у пациентки поликистоз яичников?
— Объём обследования пациентов с подозрением на СПКЯ достаточно широк, главное — тщательный сбор анамнеза, а затем определение уровня тропных гормонов гипофиза, пролактина, гормонов щитовидной железы, надпочечников, половых гормонов. Обязательно определение уровня инсулина, инсулинорезистентности. Строго обязательно УЗИ, поскольку с его помощью обнаруживаются специфические признаки СПКЯ — увеличение объёма яичников, иногда до 9 куб. см, выраженное утолщение стромы, множество атретичных фолликулов.
— Теперь поговорим о слухах и мифах. Правда ли, что СПКЯ увеличивает риски диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний и рака эндометрия?
— Варианты СПКЯ предполагают наличие метаболических расстройств, поэтому возможен диабет 2-го типа. Что касается сердечно-сосудистых заболеваний, то не исключено их развитие при длительном течении СПКЯ без лечения. Очень важным моментом является возможность развития гиперпластических процессов эндометрия, вплоть до аденокарциномы — рака эндометрия (внутреннего слоя матки) на фоне хронического отсутствия овуляции и относительной гиперэстрогении. Гиперэстрогения — это длительное влияние на эндометрий невысокого уровня эстрогенов. Как правило, бывает при хронической ановуляции, а она всегда сопровождает СПКЯ.
— Гормональные контрацептивы — это лечение причины или маскировка симптомов?
— Применение оральных контрацептивов с антиандрогенным эффектом входит в комплекс терапии СПКЯ.
— Какое хирургическое лечение показано при СПКЯ и даёт эффективность? Оперируете ли вы СПКЯ?
— В разные времена применялись различные способы лечения с разной степенью эффективности, но, главное, со значительным сокращением фолликулярного аппарата. Сегодня оптимальным вариантом является декортикация, которая позволяет исключить значительное снижение фолликулярного запаса и открывает возможности для спонтанной овуляции.
В клинике «Геном» мы оперируем, применяя органосохраняющий способ.
— Будет ли эффективно ЭКО при СПКЯ?
— Методы ВРТ достаточно широко применяются при СПКЯ и нередко с положительным эффектом.
— Какие витамины имеют доказанную эффективность при СПКЯ?
— В комплекс подготовки к беременности при СПКЯ входит применение витаминотерапии. В частности, циклического использования фолиевой кислоты, витаминов С, Е, D. В определённых случаях при осуществлении репродуктивных планов для коррекции метаболических дисфункций в протоколах ВРТ применяется препарат «Витажиналь Инозит», включающий в себя фолиевую кислоту, витамин D3, а также мио-инозитол, который влияет на гормональный дисбаланс и метаболические нарушения.
— Есть ли реальные шансы забеременеть естественным путём при СПКЯ?
— Возможность забеременеть естественным путём при СПКЯ существует, всё зависит от формы и типа заболевания. При центральной форме беременность может наступить, но редко вынашивается, чаще заканчивается самопроизвольным выкидышем на ранних сроках.
— Какие первые шаги при планировании беременности с таким диагнозом?
— Всё зависит от типа заболевания, степени его выраженности, продолжительности, наличия или отсутствия предварительных лечебных мероприятий и т. д. Планируя беременность при установленном диагнозе СПКЯ, следует обратиться к лечащему доктору и с его помощью составить конкретный план лечения.
