Новая книга Андрея Кропоткина «Калининград. Россия» появилась во всех библиотеках города

Председатель Законодательного собрания, член Союза писателей РФ Андрей Кропоткин представил новую книгу «Калининград. Россия» и передал её в библиотеки региона. Об этом парламентарий рассказал «Клопс».

На встрече с сотрудниками Центральной библиотечной системы спикер регионального парламента поделился тем, как создавалось издание, рассказал о работе в архиве и с очевидцами событий.

«Всегда рад встречам с сотрудниками наших библиотек. Не могу не отметить, что сегодня это не просто читальные залы, а современные интерактивные площадки: концертные залы, картинные галереи, места для проведения круглых столов и творческих встреч», — заметил Кропоткин.

За всё время сотрудничества в фонды было передано уже 1,5 тысячи экземпляров книг Андрея Кропоткина. Новое издание стало восьмым по счёту.