Польша отказалась строить с Литвой единый полигон возле границы с Калининградской областью

Варшава отказалась строить с Вильнюсом совместный военный полигон в районе Сувалкского коридора. Об этом, ссылаясь на Минобороны Польши, пишет Sputnik Литва.
На этом фоне член Сейма Литвы и лидер оппозиционной партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Лауринас Касчюнас обрушился с критикой на власти своей страны:
«Новости из Польши о том, что Варшава не хочет совместного военного полигона с Литвой и желает его переноса дальше от государственной границы, свидетельствуют о серьёзном провале литовской дипломатии и безответственных действиях высших политиков», — написал парламентарий в соцсетях.
Политик считает, что правительство не умеет координировать действия и выстраивать работу с союзниками. По его мнению, идеи и обсуждения выносятся в публичное поле без нужных консультаций, а представители власти делают противоречивые заявления. «Хаос и некомпетентность доминируют в международных отношениях», — резюмировал Касчюнас.
Литва хотела расширить военный полигон в Капчяместисе за счёт польской территории, создав там единый оборонный объект. Президент прибалтийской республики также предлагал соседям сделать приграничные территории свободной экономической зоной.