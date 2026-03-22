Польша отказалась строить с Литвой единый полигон возле границы с Калининградской областью

Варшава отказалась строить с Вильнюсом совместный военный полигон в районе Сувалкского коридора. Об этом, ссылаясь на Минобороны Польши, пишет Sputnik Литва.

На этом фоне член Сейма Литвы и лидер оппозиционной партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Лауринас Касчюнас обрушился с критикой на власти своей страны:

«Новости из Польши о том, что Варшава не хочет совместного военного полигона с Литвой и желает его переноса дальше от государственной границы, свидетельствуют о серьёзном провале литовской дипломатии и безответственных действиях высших политиков», — написал парламентарий в соцсетях.

Политик считает, что правительство не умеет координировать действия и выстраивать работу с союзниками. По его мнению, идеи и обсуждения выносятся в публичное поле без нужных консультаций, а представители власти делают противоречивые заявления. «Хаос и некомпетентность доминируют в международных отношениях», — резюмировал Касчюнас.