В Калининградской области к началу апреля может ощутимо похолодать — синоптики

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В начале апреля в регионе, вероятно, станет холоднее, чем сейчас, а по-настоящему весеннего тепла пока не ожидается. Таким прогнозом специалисты телеграм-канала «Погода и метеоявления Калининградской области» поделились в воскресенье, 22 марта.

Тёплая погода, которая в последние дни держалась в регионе и в целом по Европе, постепенно начнёт отступать. Уже в первые недели апреля температура может оказаться ниже обычной для этого времени. Эксперты советуют готовиться к ночным заморозкам и прохладной погоде днём.

В светлое время суток воздух может прогреваться всего до +4...+7 градусов. С осадками картина практически не изменится. По оценкам специалистов, в регионе сохранится сухая погода, а дождей по-прежнему будет мало: «Всё это обусловлено сохраняющимся господством антициклонов».