От заморозков к весеннему теплу: прогноз погоды в Калининграде и области на 22 марта

После очередной морозной ночи в регионе ожидается тёплый и преимущественно ясный день. Об этом в телеграм-канале «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщили в воскресенье, 22 марта.

Ночью воздух на станциях региона остывал до -3...-4. Утром и в первой половине дня сохранится ясная погода, а к обеду в Калининграде и по области потеплеет до +11...+13.

На побережье будет прохладнее: синоптики прогнозируют +8...+10, на Куршской и Балтийской косах — от +6 до +9. Во второй половине дня в небе появится небольшая облачность, к вечеру температура опустится до 0...+3.

Осадков в течение дня не ожидается. По данным синоптиков, сейчас слабый юго-западный ветер (2 м/с), относительная влажность воздуха — 93%, атмосферное давление — 1026 гПа.