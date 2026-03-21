До +14°С и без осадков: погода в Калининградской области на воскресенье

В регионе в воскресенье, 22 марта, сохранится тёплая и в целом спокойная синоптическая обстановка. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ночью в регионе ожидается от 0 до -3°С, в низинах — до -5°С. Будет ясно или малооблачно, местами возможны туман и дымка. Утром температура начнёт расти: от 0…-2°С на рассвете до +7…+10°С к полудню, без осадков. Днём воздух прогреется до +12…+14°С, на побережье — до +8…+12°С, на Куршской и Балтийской косе — до +5…+10°С. Ожидается переменная облачность. Вечером похолодает до 0…+4°С.

Ветер будет южным и юго-восточным — слабым, 1–6 м/с. На побережье во второй половине суток направление сменится на северное. Давление снизится с 768 до 764 мм рт. ст.