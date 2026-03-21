В Калининградской области после морозной ночи потеплеет до +11

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В регионе после морозной ночи в субботу, 21 марта, потеплеет до +11. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ночью температура воздуха на метеостанциях опускалась до −3…−4 градусов. Утром в регионе наблюдались иней и туман. Днём ожидается переменная облачность без осадков. К обеду воздух прогреется до +8…+11 градусов в Калининграде и области. На побережье будет прохладнее — +5…+8 градусов, на Куршской и Балтийской косе — до +4…+6.

К вечеру вновь похолодает: температура по области опустится до −1…+2 градусов. Ветер будет слабым.