Футболки белые, в полоску воротник: «Балтика» против «Сочи» сыграет в эксклюзивной форме с гюйсами

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Игроки «Балтики» на матч против «Сочи» выйдут в эксклюзивной форме. Белые футболки, выполненные в стилистике игры «Морской бой» представила пресс-служба калининградского клуба.

В фотосессии поучаствовали защитники балтийцев Мингиян Бевеев и Александр Филин. Воротник на игровых майках выполнен в стилистике и цветовой гамме гюйса, такое же решение дизайнеры использовали для манжетов.