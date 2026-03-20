19:10

Конфликтный светофор на Сельме, где часто бились машины и о котором писал «Клопс», перенастроили

  1. Калининград
Автор:

В Калининграде после вмешательства «Клопс» изменили режим работы светофора на перекрёстке ул. Согласия и Гайдара.  Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

14 марта некорректная работа сигнального устройства стала причиной ДТП, в котором пострадали водитель и пассажир легковушки. Один из читателей рубрики «Сам себе гаишник» обратил внимание на то, что комбинация зелёных огней светофора противоречит требованиям пункта 7.5.8 ГОСТ Р 52289-2019. В Муниципальном казённом учреждении «Городское дорожное строительство и ремонт» согласились с тем, что устройство работает с нарушениями и изменили настройки.

Сейчас светофор зажигает огни  в тестовом режиме, специалисты проводят мониторинг дорожной ситуации на перекрёстке.

На пересечении ул. Согласия и Гайдара столкнулись автобус Mercedes-Benz поворачивавший налево, не уступив дорогу встречному Hyundai, который ехал на зелёный.

1 715
Дороги ПДД Деятельность ГАИ