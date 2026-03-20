Наказали и клуб, и второго тренера: в РФС назвали Талалаева «рецидивистом» и объяснили жёсткое наказание (видео)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева дисквалифицировали на 4 матча и оштрафовали на 300 тысяч рублей за регулярные нарушения на кромке поля. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза.

По данным КДК, за последние годы тренер неоднократно наказывался за своё поведение.

«По смыслу дисциплинарного регламента Талалаев является рецидивистом. <...> За вмешательство в ход матча, рецидив оскорбительного поведения и провокационные действия, которые создали угрозу нарушения общественного порядка, принято решение дисквалифицировать его на четыре матча РПЛ и оштрафовать на 300 тысяч рублей», — заявил председатель КДК Артур Григорьянц.

В КДК уточнили, что оскорбительный жест тренера не был отражён в протоколе матча, поэтому нарушение квалифицировали по отдельной норме регламента с учётом повторности и совокупности эпизодов.

Помимо этого, комитет принял ещё ряд решений против нашей команды:

ФК «Балтика» оштрафован на 100 тыс. рублей за неподобающее поведение команды: пять предупреждений игрокам, одно — официальному лицу и одно удаление;

старший тренер калининградцев Юрий Нагайцев оштрафован на 100 тыс. рублей за неспортивное поведение.

Сторона соперника отделалась достаточно легко. Активного участника потасовки — главного тренера ЦСКА Фабио Челестини также оштрафовали, но на 100 тыс. рублей. При этом дополнительной дисквалификации ему не будет: он пропустит одну встречу. Армейцы просили, чтобы Челестини и вовсе отменили удаление, но КДК отклонил это обращение. Игроку столичного клуба, который набросился на Талалаева, никаких санкций не вынесено.