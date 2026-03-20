По старой памяти: эксперт рассказал, зачем в посёлок на Калининградском заливе наведались волки

Волки, появившиеся в посёлке недалеко от Ладушкина, — следствие снежной зимы, во время которой их добыча, косули и кабаны, держались ближе к человеку. Об этом «Клопс» рассказал председатель правления областного общества охотников Олег Белкин.

Такая привычка сохранилась у хищников и в марте. Волков стали чаще замечать в приграничных населённых пунктах

«Волка легко спутать с собакой, но есть ряд отличительных признаков: треугольные ушки торчком, хвост не загибается, а висит поленом. Плюс это довольно крупное животное», — перечислил Белкин. 

Эксперт рассказал, что нужно помнить при встрече с волком.

  • Как добыча человек волка не интересует. Он может напасть разве что в целях самообороны.
  • Не провоцируйте хищника: не поворачивайтесь спиной, не смотрите пристально в глаза, не преграждайте путь.
  • Дайте животному спокойно уйти.

Двух волков видел в коттеджном посёлке «Сосны».

