Зарплаты растут, безработица падает: Калининградская область поднялась в рейтинге трудоустройства

Калининградская область заняла 64-е место из 84 в рейтинге регионов по перспективности трудоустройства по итогам первого квартала 2026 года. Об этом сообщили аналитики hh.ru в пятницу, 20 марта.

Регион набрал 65,6 балла и заметно улучшил позиции по сравнению с концом 2025 года, когда находился на 71-й строчке. Эксперты отмечают положительную динамику рынка труда. Медианная предлагаемая зарплата выросла до 69,6 тысячи рублей (ранее — 67,3 тысячи), а уровень безработицы снизился до 1,9%. При этом соотношение доходов и прожиточного минимума (19,5 тысячи рублей) остаётся комфортным для соискателей.

Ещё один показатель — готовность к переезду ради работы — в регионе относительно невысокий: только 11,9% жителей рассматривают такую возможность, что говорит о привлекательности локального рынка. Лидерами рейтинга стали Республика Татарстан (87,4 балла), Башкортостан (84,3) и Амурская область (83,7). В первой десятке также оказались Санкт-Петербург (8-е место) и Москва (11-е), которые значительно улучшили свои позиции.

Аналитики отмечают, что устойчивость регионов-лидеров обеспечивают низкая безработица, высокий уровень зарплат и невысокая миграционная активность. В то же время в ряде регионов, включая Московскую и Ленинградскую области, доля желающих уехать ради работы остаётся высокой.