В Калининграде пассажиры маршрутки №87 пожаловались на «странного» водителя, а другие заступились за него (видео)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде пассажиры обратили внимание на «странное» поведение водителя маршрутки №87, курсирующей по улице Киевской. Видео, присланное в редакцию, сначала было опубликовано в канале «Клопс» MAX.

По словам одной из пассажирок, 19 марта мужчина за рулём время от времени делал резкие движения. Женщина предположила, что это может быть связано с состоянием здоровья. При этом, судя по записям, сделанным на Киевской и Ленинском проспекте, правил дорожного движения шофёр не нарушал.

В компании-перевозчике сообщили, что мужчина прошёл медкомиссию и был допущен к работе. Там добавили, что с сотрудником проведут дополнительную беседу.

Подписчики MAX-канала поддержали водителя, отметив его доброжелательность. «Маленьким пассажирам он раздаёт конфеты, очень приветлив. Выходила из маршрутки с улыбкой», — написала калининградка Светлана.

Другие пользователи предположили, что поведение могло быть связано с усталостью. «Затекло плечо, разминал. Не вижу никаких тиков и признаков неадекватности», — считает Ольга.

Некоторые пассажиры утверждают, что сталкивались с опасной ездой. По словам Елены, в районе Театра эстрады маршрутка двигалась слишком быстро.