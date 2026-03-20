Школы Калининградской области обеспечили безопасной цифровой инфраструктурой

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Работы проводились в рамках реализации нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» за счёт федеральной субсидии компанией МТС.

«Современная цифровая образовательная среда— это, прежде всего, инструмент выравнивания образовательных возможностей. Наша цель — сделать так, чтобы каждый школьник, вне зависимости от того, живёт он в областном центре или в отдалённом посёлке, имел доступ к передовым знаниям, лучшим учебным платформам и современному оборудованию. Мы создаём единую экосистему, которая делает обучение для калининградских школьников интерактивным и доступным. Это фундамент подготовки кадров для нашей региональной экономики. Особое внимание уделяем модернизации систем видеонаблюдения для повышения безопасности школьного процесса», — отметил губернатор Алексей Беспрозванных.

В рамках проекта 45 школ Калининградской области были оборудованы системами видеонаблюдения и точками доступа с безопасной передачей данных. Оборудование установлено на главных и запасных входах в образовательные учреждения. Антивандальные камеры осуществляют съёмку высокого разрешения с широким углом обзора, в том числе ночью, и передают изображение в единую информационную систему, объединяющую образовательные учреждения региона. Установленное оборудование предоставляет возможность в будущем интегрировать различные решения для видеоаналитики, чтобы оперативно реагировать на различные внештатные ситуации благодаря автоматизированным системам уведомления соответствующих служб.

«Сегодня видеонаблюдение и видеоаналитика становятся частью цифровой инфраструктуры безопасности в самых разных сферах — от образовательных учреждений до городской и коммерческой инфраструктуры. Мы видим устойчивый рост спроса на такие решения со стороны организаций региона. По нашим данным, за прошлый год Калининградская область оказалась в лидерах по приросту инвестиций в системы интеллектуального видеонаблюдения на Северо-Западе», — комментирует директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.