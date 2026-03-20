Калининградский повар слетал в Малайзию, прихватив хамон, чтобы приготовить ската на шоу «Последний шеф»

Повар из Калининграда Вячеслав Вьюник поучаствовал в реалити-шоу «Последний шеф». Он отправился в Азию, чтобы посоревноваться в поварском мастерстве. Выпуск вышел в эфир 18 марта на телеканале «Пятница».

Соперниками нашего земляка стали:

25-летний Алексей Волков из Москвы,

37-летний Андрей Смирнов из Серпухова,

33-летний Игорь Казаков из Санкт-Петербурга.

Участники отправились на остров Лангкави, где готовили под палящим солнцем, тропическими ливнями, по пояс в воде и в непроходимых джунглях. В качестве ингредиентов использовались ласточкины гнёзда, мясо акул и змей, скаты и моллюски, которые повара добывали самостоятельно.

«Основа малайзийский кухни в том, что тут нет никаких запретов. Что поймал, добыл, то и ешь», — пояснил участникам ведущий шоу, популярный певец Натан.

Вячеслав Вьюник готовил ската с креветками. Для вкуса он захватил с собой хамон, который добавил в соус.

«Я надеялся, что одержу победу: на блюдо потрачено много сил», — с улыбкой сказал земляк.

Приз достался Алексею Волкову, приготовившему французский пирог из малайзийской креветки.