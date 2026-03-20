Тренер «Балтики» получил дисквалификацию и штраф после скандального матча с ЦСКА

Главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева дисквалифицировали на четыре матча Премьер-лиги и оштрафовали на 300 тыс. рублей. Решение приняли на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС, сообщает в пятницу, 20 марта, издание «Спорт-Экспресс».
Инцидент произошёл во время матча с ЦСКА. По данным издания, Талалаев сначала выбил мяч на трибуны, а затем вступил в конфликт с главным тренером армейцев Фабио Челестини, который едва не перерос в драку.
В результате КДК РФС рассмотрел сразу несколько эпизодов. Талалаева удалили за препятствование возобновлению игры и оскорбительное поведение в адрес соперника.
Также на заседании разбирают удаление главного тренера ЦСКА Челестини — он зашёл в техническую зону «Балтики» в конфликтной манере. Кроме того, вопросы возникли к тренеру калининградцев Нагайцеву из-за неспортивного поведения.
Отдельно КДК оценит поведение всей команды «Балтики»: в матче игроки получили пять предупреждений, одно — официальное лицо клуба, ещё один представитель был удалён.
Видео: телеграм-канал «BFM Калининград».
